حفظ التحقيق في وفاة طبيبة قفزت من الطابق السابع بدار السلام

كتب- محمود الشوربجي:

حفظت نيابة دار السلام الجزئية، التحقيق في وفاة طبيبة صيدلانية بعدما أنهت حياتها بالقفز من الطابق السابع، لعدم وجود شبهة جنائية.

وجاء في أقوال أسرة الطبيبة؛ أن المتوفاه تعاني من مشاكل نفسية ودخلت في نوبة اكتئاب منذ فترة بسبب ضغوطات الحياة.

وأضافوا أنها حاولت منذ فترة قصيرة، التخلص من حياتها، ولكنها فشلت، وتمكنوا من إنقاذها.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفاه، عقب توقيع الكشف الطبي عليها، لبيان عدم وجود بهه جنايية، وتسلم ذويها الجثمان.

وطلبت النيابة تحريات المباحث، حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى برج سكني بشارع مصر حلوان الزراعي بدائرة قسم شرطة المعادي.

وعلى الفور، انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة سيدة مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أنها طبيبة صيدلانية عمرها 40 عاما.