ضبط 259 قطعة سلاح ناري و349 قضية مخدرات في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 259 قطعة سلاح ناري بحوزة 235 متهماً، بالإضافة إلى ضبط 349 قضية مخدرات. كما تم تنفيذ 85,559 حكم قضائي متنوع في نفس الفترة.

وشملت الحملات أيضاً ضبط 9 متهمين هاربين، 19 متهماً في أعمال بلطجة، و258 دراجة نارية مخالفة. كما تم ضبط 25,246 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 68 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للتأكد من تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 حالات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.