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ضبط 5 طلاب وعاطل لاختلاق واقعة اختطاف وهمية لنشر مقاطع تمثيلية

01:07 م الأربعاء 15 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات بلاغ مقدم لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية، حول قيام شخصين باستيقاف سيارة في طريق متاخم للمنطقة الصحراوية، واقتياد أربعة أشخاص تحت تهديد السلاح.

أسفرت التحقيقات والتحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبين أن المتهمين هم 5 طلاب وعاطل من محافظة القاهرة، وكانوا يستقلون سيارة ملاكي تم ضبطها بحوزتهم. كما عُثر على بندقيتين بلاستيكية بحوزة اثنين منهم. وبمواجهتهم، اعترف مالك السيارة بتصوير مقاطع فيديو تمثيلية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق مكاسب مادية وزيادة نسبة المشاهدة، حيث اختلقوا واقعة اختطاف وهمية تحت تهديد السلاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وبدأت النيابة التحقيقات.

وزارة الداخلية خطف تحت تهديد السلاح القليوبية
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