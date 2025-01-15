إحباط تهريب أقراص مخدرة وطبنجة صوت بمطار القاهرة

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي في إحباط محاولتي تهريب، حيث تم ضبط شخصين أثناء إنهاء إجراءات سفرهما إلى الخارج على متن إحدى الرحلات المغادرة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط شخص مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، كما تم ضبط شخص آخر مقيم بمحافظة السويس بحوزته طبنجة صوت مخبأة داخل حقائبهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين وتولت النيابة التحقيق.