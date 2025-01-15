للمرة الثانية.. الإعدام شنقًا للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية في جلسة سابقة، لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، مع تحديد جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة أن المتهم "تامر. م"، 43 عامًا، مقيم بمحافظة القليوبية، قام بقتل المجني عليهما الأولين داخل محل سكنهما بدولة قطر، مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين"، حيث وجّه لهما طعنات قاتلة استقرت في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه الثالث "عبد السلام. م" مع سبق الإصرار والترصد، خشية انكشاف أمره بعد ارتكابه الجريمة الأولى، حيث تربّص به وسدّد له طعنات نافذة برقبته وجسده، ما أدى إلى وفاته.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب الجريمة بدافع السرقة، حيث استولى على هواتف المجني عليهم وجهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" كان بحوزتهم، واستخدم السلاح الأبيض في تنفيذ جرائمه دون مبرر قانوني.

وبعد مراجعة أدلة القضية وأخذ رأي المفتي، أُيّد حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم، لتُغلق بذلك صفحة من أبشع الجرائم التي شهدتها الجالية المصرية بدولة قطر.