ضبط 7 تشكيلات عصابية ارتكبوا 53 جريمة متنوعة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

نفذ قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء..

أسفرت الحملة، التي استمرت على مدار 24 ساعة، عن ضبط 259 سلاحًا ناريًا متنوعًا بحوزة 235 متهمًا، و30 خزينة مختلفة و217 قطعة سلاح أبيض. كما نجحت في تنفيذ 85,559 حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط 349 قضية مخدرات تضم 399 متهمًا.

وفي إطار الحملة، تم ضبط 9 متهمين هاربين و19 متهمًا في قضايا بلطجة، إضافة إلى ضبط 257 دراجة نارية مخالفة و25,246 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 68 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 حالات منهم.

كما تمكنت القوات الأمنية من ضبط 7 تشكيلات عصابية مكونة من 19 متهمًا تورطوا في ارتكاب 53 حادثًا متنوعًا، وتمكنت الحملة أيضًا من استعادة 33 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.