بسبب الشبورة.. غلق 3 طرق رئيسية لحين تحسين الأحوال الجوية

كتب- محمد فتحي:

أغلقت الإدارة العامة للمرور، عدد من الطرق الرئيسية أمام قائدى السيارات بسبب الشبورة المائية المتواجدة على الطرق منذ الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات المرور، إخطارًا من الخدمات الميدانية المتواجدة على الطرق الرئيسية والفرعية، بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات.

على الفور قررت الإدارة العامة للمرور بإغلاق عدد من الطرق منها: "الإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعيلية، ومحور روض الفرج"، لحين تحسين الأحوال الجوية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

يذكر أن وزارة الداخلية، أهابت بالمواطنين إتباع تعليمات رجال المرور، واتخاذ إجراءات القيادة الأمنة في التعامل مع الشبورة المائية والأمطار حرصا على سلامتهم.

جاء ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الارصاد الجوية من المتغيرات وحالة الطقس.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تنويه عاجل أصدرته مساء الثلاثاء، من الشبورة الجوية اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة في البيان: اعتبارًا من الأربعاء ١٥ يناير حتى الخميس ١٦ يناير، من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة: يُرجى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من تأثير الظواهر الجوية المتوقعة.