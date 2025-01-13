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الكهرباء تنهي حياة عامل بالقاضية داخل مزرعة بالشيخ زايد

07:32 م الإثنين 13 يناير 2025

أرشيفية- جثة

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كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة بالشيخ زايد مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل داخل مزرعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

معاينة العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد بينت أن الجثة لعامل فارق الحياة صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة بالكيلو 52 وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى الشيخ زايد المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

صعق كهربائي الشيخ زايد جثة مزرعة عامل الجيزة النجدة
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