ضبط شخص في أسيوط بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بمركز القوصية بمحافظة أسيوط؛ لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بمحاولات إخفاء مصدر هذه الأموال عبر شراء العقارات والسيارات، تأسيس أنشطة تجارية، بقيمة إجمالية بلغت 31 مليون جنيه، بهدف إظهارها كأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة الإجرامية، لتحقيق السيطرة الأمنية والحد من الجريمة.