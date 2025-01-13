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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 16 ألف مخالفة في يوم واحد

03:10 م الإثنين 13 يناير 2025

رادارات السرعة

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث. وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط 28817 مخالفة مرورية متنوعة، ومن أبرز المخالفات 574 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و16702 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و29 مخالفة موقف عشوائي، و1114 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية وتحسين السلامة على الطرق. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين.

رادارات السرعة الإدارة العامة للمرور مخالفات المرور
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