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الداخلية تضبط 7 مليون جنيه من تجار العملة

12:36 م الإثنين 13 يناير 2025

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 مليون جنيه من تجار العملة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 7 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضربات أمنية تجار العملة جرائم الإتجار
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