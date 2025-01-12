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من أمام مجمع مدارس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال بالشرقية

10:35 م الأحد 12 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام قائد سيارة "ملاكي" بمحاولة استيقاف وخطف أحد الأطفال أمام أحد مجمعات المدارس بالشرقية، وفراره هارباً بالسيارة عقب تدخل سيدة أثناء ذلك ، ومطالبة الأهالي بالحرص على أبنائهم لانتشار حالات اختطاف الأطفال.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط القائم على نشر المقطع (مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية).

بمواجهته أقر بعدم مشاهدته لثمة وقائع في ذات الشأن وقيامه بتسجيل ونشر مقطع الفيديو المشار إليه لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المذكور لإدعائه الكاذب.

وزارة الداخلية خطف الأطفال الشرقية مجمع مدارس
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