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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في الزيتون لـ 2 فبراير

03:48 م الأحد 12 يناير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي خلال مشاجرة بمنطقة الزيتون، إلى جلسة 2 فبراير المقبل.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكُّن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين في قضية قتل الطالب الجامعي، بعد أن تعرض لجرح طعني خلال مشاجرة نشبت بين طرفين في المنطقة. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن اعترافات تفصيلية للمتهمين حول الواقعة.
ووفقًا للتحقيقات، نشبت المشاجرة بين المتوفى ونجلي خالته من طرف أول، وعاطل واثنين من أصدقائه من طرف ثان، وذلك بسبب لهو المتوفى أمام العقار الذي يقطن فيه الطرف الثاني، مما أدى إلى إحداث تلفيات في سيارة تابعة للطرف الثاني. قام أحد المتهمين بالتعدي على الطالب باستخدام آلة حادة، مما أسفر عن إصابته التي أدت إلى وفاته. تم القبض على جميع أطراف المشاجرة، وجرى عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة قتل طالب مشاجرة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة
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