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حل لغز سرقة مواتير مياه من داخل مخزن كمبوند في أكتوبر

12:26 م الأحد 12 يناير 2025

تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الشرطة القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة مواتير مياه من مخزن كمبوند في أكتوبر.
تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغًا بسرقة عدد من مواتير المياه من مخزن في موقع تحت الإنشاء بأحد التجمعات السكنية.
أوضحت تحريات الرائد محمد راغب، رئيس مباحث القسم، أن 5 متهمين متورطين في السرقة، وتم ضبطهم في مأموريات متزامنة.
وبإرشادهم، تم ضبط عدد من المواتير المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ مالي "متحصلات بيع باقي المسروقات"، وتم تحرير محضر بالواقعة.

قوات الشرطة قبض سرقة مواتير مياه مخزن كمبوند
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