لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحكم على متهم في قضية "فتنة الشيعة".. الأحد

05:00 ص الأحد 12 يناير 2025

مجمع محاكم بدر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الثانية "إرهاب" المنعقدة في مجمع محاكم بدر، حكمها على متهم في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء، وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

مجمع محاكم بدر المستشار حمادة الصاوي فتنة الشيعة حسن محمد شحاتة المذهب الشيعى فى مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان
من لوس أنجلوس إلى نيويورك.. كيف دمرت الحرائق أحياء سكنية بأكملها؟ (فيديو+صور)