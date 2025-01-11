ضبط المتهمين بفبركة فيديو تمثيلي لخطف الأطفال في قنا

كتب- علاء عمران:

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتصوير مشاهد لخطف أطفال من الشارع، وبنهاية المقطع يظهر أحد الأشخاص يحذر المواطنين بزعم انتشار حالات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء، خاصة بمحافظة قنا.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن. كما أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة وتصوير وتداول المقطع (5 أشخاص – مقيمين بمحافظة قنا)، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستخدمة في تصوير المقطع.

وبمواجهتهم، أقروا بأن المقطع المشار إليه عبارة عن مشاهد تمثيلية لخطف الأطفال، تم تصويرها من خلال الاستعانة بأطفال من أهالي القرية بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للصفحة التي يديرونها، وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.