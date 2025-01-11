"هدير عبد الرازق في القسم".. ورطة جديدة تواجه البلوجر الشهيرة

كتب - محمد الصاوي ورمضان يونس:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق ووالدها داخل كمبوند سكنى بالقاهرة الجديدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة؛ إخطارا من شرطة النجدة مفادها تلقي بلاغ يفيد باحتجاز شاب داخل شقة سكنية في إحدى المجمعات السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة.

قوات الشرطة انتقلت إلى موقع البلاغ و بالفحص تبين أن وجود البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها والشاب المبلغ داخل شقة سكنية مستأجرة.

وتبادل الطرفان الاتهامات أمام رجال المباحث الذين اقتادوهم إلى قسم الشرطة، وأحالهم العقيد وائل عبد المنعم مأمور قسم شرطة التجمع الأول إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومنذ يومين قررت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية، حجز استئناف البلوجر "هدير عبد الرازق" على حكم حبسها لمدة سنة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، للحكم في جلسة 4 فبراير المقبل.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة البلوجر "هدير عبد الرازق"، بالحبس سنة وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ ، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

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