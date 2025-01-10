"جمال" يطلب تطليق زوجته:" بتفكر فى الحرام عشان تساعدني"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "جمال.ف"، 35 سنة، سائق تاكسي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بتطليق زوجته، مبرراً طلبه: " بتفكر فى الحرام لزيادة الدخل وبحجة أنها هتساعد في مصاريف البيت".

يروي "جمال" تفاصيل قصته لـ"مصراوي" قائلاً: "كنت متزوجًا من "عايدة.ع"، 30 سنة، ربة منزل، سيدة محترمة وبسيطة، ولكن مؤخرًا بدأت أفكارها تتغير وتتكلم عن الحرام، بحجة: " أنا هساعدك في المصاريف بأي طريقة".

يكمل الزوج حديثه: "حاولت أفهمها إن المصاريف عليا أنا ومش محتاجين لأي شيء حرام، لكنها أصرت على موقفها، ما دفعني لضربها وإهانتها وعدم الثقة بها من بعد حديثها".

وأضاف "جمال"؛ حاولت إصلاح الأمور بيننا باللين والنصح، إلا أن إصرارها على أفكارها جعلني أشعر بعدم الأمان والاستقرار في حياتي الزوجية، حتى أنني شعرت إنه لا يمكن لي أن أتركها بمفردها بالمنزل حتى لا تفعل أي شئ يتسبب لي في فضيحة.

وأشار "جمال" إلى أن قراره بالتوجه إلى المحكمة لم يكن سهلًا، ولكنه اعتبره الخيار الوحيد المتبقي بعدما فشل في إقناعها بالعدول عن أفكارها ومنع أهلها الطلاق بالود؛ فرفعت دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 949 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.