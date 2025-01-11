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الداخلية تكشف حقيقة رسالة صوتية لقيادي أمني بسوهاج

05:02 م السبت 11 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي متضمناً رسالة صوتية والزعم بكونها منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

وأكد المصدر أن المقطع المشار إليه مفبرك ويأتي في إطار المخططات الآثمة للجماعة الإرهابية وما دأبت عليه من نشر الشائعات وتزييف الحقائق واختلاق الوقائع لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصري وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيه.

جماعة الإخوان الإرهابية مديرية أمن سوهاج
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