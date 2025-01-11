تأجيل محاكمة متهم في "أحداث كفر حكيم" لجلسة 10 فبراير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم"، لجلسة 10 فبراير المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وجهت للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل الطرق وترويع المواطنين.