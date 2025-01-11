خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 20 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تكثيف حملاتها لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات وضبط المخالفين.

أسفرت جهود الحملات، التي شُنت بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على مدار 24 ساعة، عن تحرير 32,689 مخالفة مرورية متنوعة، شملت ضبط: 602 مخالفة سير بدون تراخيص، و17 دراجة نارية مخالفة، و19.977 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و16 مخالفة موقف عشوائي، و1.104 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية.