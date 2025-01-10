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العثور على جثة هندي خلف فندق بالمهندسين

06:25 م الجمعة 10 يناير 2025

قوات الشرطة

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة هندي أمام فندق بالمهندسين وسط الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة خلف مسجد مصطفى محمود.

وجه العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال رجال المباحث الجنائية بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع وحدة مباحث القسم.

معاينة العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط بينت أن الجثة لشخص هندي "45 عامًا" يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، مرجحة وفاته إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

جثة جثة هندي مسجد مصطفى محمود فندق المباحث الجنائية
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