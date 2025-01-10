مصرع سيدة وطفلة في حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات

كتب - محمد شعبان:

لقيت ربة منزل وطفلة مصرعهما في حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات جنوب الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة أطفيح إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود حالتي وفاة عند بوابة الكريمات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين نقل ثقيل ونصف نقل اتجاه بني سويف مما أسفر عن مصرع وردة صالح 38 سنة وأسماء رضا 13 سنة تقيمان مركز مطاي المنيا.

أودعت الشرطة الجثتين ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.