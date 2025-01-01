مخالفات في إجراءات السفر.. ماذا قالت النيابة في وفاة اللاعب أحمد رفعت؟

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كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، عن وجود بعض المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل.

تابعت النيابة في بيان لها، أن الجهة الإدارية أصدرت قراراتها حيال المتسبب فيها.

أوضحت النيابة، أن سبب وفاة اللاعب "أحمد رفعت" يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية.

وأسفرت التحقيقات أن اللاعب توفي بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز؛ بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري.

وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال العديد من المسئولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء نادي مودرن فيوتشر، في الواقعة.