بعد 4 جرائم.. عصابة سرقة السيارات بـ "المفتاح المصطنع" في قبضة مباحث الشروق

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الشروق.

التشكيل تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات الربع نقل باستخدام "المفتاح المصطنع"، حيث تم ضبط بحوزتهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، بالإضافة إلى مجموعة من المفاتيح المصطنعة التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة سيارات بنفس الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط السيارات المسروقة لدى عملائهما "سيئي النية"، وعددهم 4 أشخاص، من بينهم 2 لهم معلومات جنائية، وقد تم ضبطهم.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.