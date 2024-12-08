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مباحث المناشي تطارد شخصًا شوه سيدة وطفلا بمادة حارقة

09:29 م الأحد 08 ديسمبر 2024

إلقاء مادة حارقة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شرع شخص في حرق سيدة وطفل وألقى على وجههما مادة حارقة بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر مساء الأحد.

تلقى مأمور المركز إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابين اثنين بحروق ووجود شبهة جنائية.

التحريات الأوبية بينت إصابة "إيمان.ص." 34 سنة و"عبد الرحمن.م." 13 سنة بحروق بالوجه والذراع الأيمن إثر تعرضهما لحادث إلقاء مادة حارثة على وجههما بقرية بني سلامة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم ضبط المتورط في الواقعة، واستعلمت النيابة عن حالة المصابين لسماع أقوالهما.

حرق مادة حارقة تشويه منشاأة القناطر الجيزة قرية بني سلامة
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