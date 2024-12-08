الأمن الاقتصادي: ضبط 3276 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، حيث أسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

نفذت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت الجهود عن ضبط 1445 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3276 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

تم ضبط 468 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 115 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات مباني، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.