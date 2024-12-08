الداخلية تضبط 6 شركات و4 مكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لإحكام الرقابة ومنع نشاط الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت ستار تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث السياحة، عن ضبط 6 شركات و4 مكاتب سياحية تعمل "بدون ترخيص"، بعد أن قامت بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية وهمية، مع إيهامهم بأنها شركات مرخصة. كما روجت هذه الكيانات لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت شققًا مستأجرة كمقرات لإدارتها لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعُثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات، منها أكلاشيهات، تأشيرات وتذاكر طيران، لافتات وكروت دعائية لرحلات دينية داخلية، كشوف بأسماء عملاء لحجز فنادق في إحدى الدول، برامج رحلات دينية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إيصالات استلام نقدية، وأجهزة كمبيوتر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية المستمر على مكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وتفعيل الرقابة على الشركات السياحية غير المرخصة.

وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط الشركات السياحية التي تعمل "بدون ترخيص" واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.