"مخدرات وسلاح".. الأمن العام يطارد تجار الكيف في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديريات أمن أسيوط، أسوان، ودمياط، بتنفيذ حملات أمنية واسعة استهدفت مكافحة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة.

أسفرت هذه الحملات عن نتائج هامة في كل من هذه المحافظات:

مديرية أمن أسيوط:

ضبط 15 قضية اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 5.400 كيلو جرام من الحشيش، 6.620 كيلو جرام من الشابو، و4.580 كيلو جرام من الهيروين. كما تم ضبط 33 قضية أسلحة نارية غير مرخصة، شملت 6 بنادق آلية، 18 بندقية خرطوش، 12 فردًا محليًا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة. كما تم تنفيذ 548 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان:

أسفرت الحملة عن ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وتم ضبط 7.600 كيلو جرام من الحشيش، 4 كيلو جرام من البانجو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين والشابو. كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري غير مرخص، شملت بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، 2 فرد محلي، 2 خزينة، وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى تنفيذ 813 حكمًا قضائيًا.

مديرية أمن دمياط:

ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.850 كيلو جرام من الحشيش، 13 كيلو جرام من البانجو، و17 كيلو جرام من الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص، شملت 2 بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع القضايا، وجاري استكمال الحملات الأمنية لملاحقة المتهمين وضبط الخارجين عن القانون. تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، وتنفيذ استراتيجية الوزارة لتكثيف الحملات الأمنية ضد حائزي ومتاجري المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.