جريمة شارع الشؤون.. السجن 15عامًا لقاتل "مندوب أوسيم"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "16" جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت؛ برئاسة المستشار عصام علي أبو العلا، بمعاقبة عامل بالسجن المُشدد 15 عامًا لاتهامه بقتل "احمد إبراهيم" مندوب مبيعات أثناء دفاعه عن والدته لتعدى الجيران عليها لوجود خلافات سابقة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عصام علي أبو العلا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام محمد باز وشريف فتحي كلحي ووكيل نيابة محمد علاء الدين وسكرتارية محمود متولي.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 10070 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 4273 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين "أحمد ع"، و"مصطفى ع"، و"محمد ع"، و"عبد العليم ي"، و "أرزاق ح"؛ قتلوا المجني عليه "أحمد إبراهيم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على ذلك لوجود خلافات سابقة مع والمجني عليه ووالدته.

وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين عقدوا العزم المصمم على الخلاص من المجني عليه، وما أن تهيا لهم الظرف بنشوب خلاف جديد مع ووالدته، باغتوا ضربا بأن كالوا له عدة ضربات واستتبعه اعتدائهم بإحكام سيطرتهم على المجني عليه وشل حركته ليستل المتهم "أحمد" سلاح أبيض "سكين" متعديا به على المجني عليه قاصدين قتلا، وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأوضحت تحقيقات وفق ما جاء بأوراق الدعوى، أن تقرير الطبي المبدئي الظاهري الموقع على الجثمان، أثبت أن المجني عليه "أحمد" أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وكدمات بالوجه نتيجة تعدي عليه بجسم صلب سلاح أبيض أودي بحياته، عقب وصوله للمستشفى.

قوات الشرطة ألقت القبض على المتهمين، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية أحالت النيابة العامة المتهمين على المحكمة والتي أصدرت قرارها ضد المتهم الأول بمعاقبته بالسجن 15 عامًا عما أسند إليه من اتهام القتل العمد وعامًا على تهمة تعاطى المخدرات.