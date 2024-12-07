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وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق | صور

04:23 م السبت 07 ديسمبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (4)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (5)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (2)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (7)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (8)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (9)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (3)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (11)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (12)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (13)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (14)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (10)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (16)
  • عرض 15 صورة
    وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع التوثيق (6)
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كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتطوير وتحديث المنظومة القضائية، قام اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بزيارة تفقدية إلى محافظة الدقهلية لمتابعة سير العمل في محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها.

وكان في استقبال الوزير بديوان عام المحافظة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد أنور العدل، نائب المحافظ، بعد ذلك، توجه الوزير إلى محكمة استئناف المنصورة، حيث عقد لقاء مع المستشار رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.

خلال جولته التفقدية في مبنى محكمة جنوب المنصورة، تفقد الوزير جميع أقسام المحكمة بعد رفع كفاءتها، شملت التجديدات مبنى مأمورية الاستئناف، قاعات محاكم الجنايات، المحاكم المدنية، محاكم الأسرة، غرف المداولة، ومرافق أخرى. كما تم تجهيز مكتب أمامي لخدمة المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مكتب للنيابة العامة يشمل مكاتب محاميي النيابة العامة وأعضاء هيئة القضاء.

كما التقى الوزير بعدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، وأشاد بدورهم الهام في دعم منظومة العدالة.

وتزامنًا مع الجولة، قام الوزير بافتتاح مقر فرع التوثيق الجديد بالمجمع، الذي يعمل بنظام الشباك الواحد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي، ويقدم خدماته للمواطنين من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً.

وفي لقائه مع قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والإدارية، أكد وزير العدل على أهمية تطوير المهارات والكفاءات الفنية بالتوازي مع تحديث المباني والتقنيات التكنولوجية لتحقيق العدالة الناجزة.

كما التقى الوزير بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم. وفي ختام الزيارة، استمع الوزير إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين، وتم فحصها خلال الجولة.

الرئيس السيسي عدنان فنجري وزير العدل محافظة الدقهلية محكمة جنوب المنصورة
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