الداخلية تضبط 4 شركات و3 مكاتب سياحية "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 4 شركات و3 مكاتب سياحية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث السياحة، قيام 7 كيانات (4 شركات و3 مكاتب) بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم برامج سياحية لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".

وبالفحص تبين أن هذه الشركات تروج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستخدم شققًا مستأجرة لفترات مؤقتة كمقرات لإدارتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعُثر بداخلها على العديد من المضبوطات، أبرزها: "جوازات سفر للمواطنين، تذاكر طيران، تأشيرات سفر لرحلات دينية، مجموعة من أوراق الدعاية للشركات، دفاتر استلام نقدية، وكشوف بأسماء العملاء وحساباتهم المالية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، وخاصة في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج، عمرة، وبرامج سياحية.

وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص".





