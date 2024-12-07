أسفرت عن إصابات.. كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالخرطوش في حلوان

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع مشاجرة في حلوان بالقاهرة بين طرفين، أسفرت عن إصابات نتيجة إطلاق أعيرة نارية.

رصدت أجهزة الأمن تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن وقوع مشاجرة في منطقة حلوان بين طرفين، مع إطلاق أعيرة خرطوش وحدوث إصابات.

تبين من الفحص أن قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول صاحب مغسلة سيارات، مقيم في دائرة القسم، مصابًا برش خرطوش نتيجة مشاجرة بين طرف أول مكون من ثلاثة أشخاص، وطرف ثانٍ مكون من خمسة أشخاص، جميهم مقيمون في نفس المنطقة، وذلك بسبب خلافات بينهم.

كما تبين أن اثنين من الطرف الثاني أطلقوا أعيرة خرطوش، مما أسفر عن إصابة أفراد الطرف الأول. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني تم العثور على فردين خرطوش استخدما في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.