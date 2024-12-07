بعد 3 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي للنصب على أصحاب وملاك المصانع بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على أصحاب المصانع في الزيتون.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية، موظفين بالشركة، الكائنة بمحافظة المنوفية، بتضررهم من أحد الأشخاص لسابقة اتفاقه معهم على التقابل بدائرة القسم لشراء عدد من عبوات السلع الغذائية مقابل مبلغ مالي محدد، إلا أنه عقب تحميلها على دراجة نارية "تروسيكل"، قام بمغافلتهم والاستيلاء عليها وفر هاربًا دون سداد قيمتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص (اثنان منهم لهم معلومات جنائية)، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها عدد من عبوات السلع الغذائية "متحصلات الواقعة" ومبلغ مالي حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على مالكي المصانع، وارتكابهم 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن خاص بأحد المتهمين الكائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.