قبل حكم المحكمة.. ماذا قال عمرو دياب و"الشاب المصفوع" في التحقيقات؟

كتب- أحمد عادل:

تصدر محكمة جنح القاهرة، اليوم السبت، حكمها على الفنان "عمرو دياب" والشاب "سعد أسامة"، على خلفية اتهامهما بالتعدي على بعضهما في حفل زفاف داخل أحد الفنادق، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الصفع".

وقال "عمرو دياب" في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء إحيائه لحفل زفاف داخل فندق بالقاهرة الجديدة فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما تسبب في عدم تركيزه أثناء إحياء الحفل وأزعجه، لذلك قام برد الاعتداء والتعدي عليه وصفعه على وجهه لإبعاده عنه.

وتابع "عمرو دياب" أقواله في التحقيقات، أنه على الفور ترك حفل الزفاف وقام بإخطار المحامي الخاص به لتحرير محضر ضد الشخص لإيذائه معنويًا وبدنيًا والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "سعد أسامة" في تحقيقات النيابة العامة، إنه تم التعدي عليه من قبل المشكو في حقه "عمرو دياب" عندما قام بصفعه على وجهه بالقلم أمام حشد كبير من الناس، وأمام كاميرات التصوير التلفزيوني وشاشات العرض والجمهور الحاضرين، مما جعل ملايين الناس تشهد هذا الاعتداء بالصفع على وجهه مباشرة بعدما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم.

وتابع "سعد أسامة"، أن الواقعة عُرفت بـ "قلم عمرو دياب"، مما أصابه من الضرر النفسي والمادي والأدبي الذي عانى منه وقتها وما زال يعاني منه حتى الآن في احتكاكه بالمجتمع. وعانى وقتها من اكتئاب مفرط وعدم رغبة في العمل بسبب التنمر الذي يتعرض له والاحتقار الذي يلحظه في أعين الناس، وخاصة من عائلته وأهل بلدته.