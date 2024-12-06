الداخلية تحبط محاولة جلب 91 ألف طلقة نارية داخل حاوية قطع غيار سيارات

كتب- علاء عمران

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إحباط محاولة جلب كمية كبيرة من الطلقات النارية عبر إحدى الموانئ البحرية. ونجحت العملية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المعنية، التي كشفت عن محاولة شخصين إدخال 91 ألف طلقة نارية داخل حاوية لقطع غيار السيارات قادمة من الخارج.

جاءت بداية القصة عندما وردت معلومات مؤكدة تفيد عن نية شخصين جلب الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، مخبأة داخل حاوية تحتوي على ماكينات ضبط زوايا السيارات. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش الحاوية ليتم العثور على الطلقات مخبأة داخل ماكينتين، وتم ضبط الشخصين المتورطين في الجريمة وهما تاجر قطع غيار سيارات ونجله، مقيمان بمحافظة الإسكندرية.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 10 ملايين جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.