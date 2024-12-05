وزير العدل: صرف مكافأة شهرية لخريجات التكليف وفرص لتعيينهم | فيديو

وزير العدل: نعمل على حل النزاعات الأسرية بعيدًا عن المحاكم

كتب وتصوير - هاني رجب:

قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إنه في إطار دور الوزراة الاجتماعي تم طرح فكرة صرف مكافأة شهرية لخريجات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون، المكلفات بأداء الخدمة العامة، تقديرًا لدورهم في العمل كرجال قانون.

وأضاف خلال كلمته على هامش فعاليات برتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه ربما تستمر المكافآت بأداء الخدمة العامة في العمل بالوزارة لحل المشكلة والاستفادة منهن، وهناك فرص لتعيينهم.

وأكد المستشار عدنان فنجري أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تأتي معززة ومؤكدة لتحقيق أهداف دعم الأسرة المصرية، لاسيما دعم الفئات الأكثر احتياجا ورفع الوعي الأسري، بعيدًا عن ساحات المحاكم.

أضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل أحد إجراءات فتح آفاق جديدة لتطوير مكاتب المساعدة القانونية على النحو الأكثر فعالية وتطوير البنية التحتية والرقمية وتدريب الكوادر وتوسيع نطاق هذه المكاتب.

تابع: وفيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الأسرية فإن مصر تعمل على حماية الأسرة المصرية ودعمها برؤية واعية تدرك أن الأسرة أساس المستقبل للمجتمع، حيث كان من الأهمية العناية والعمل على تمسكها لتنشئة مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو به.

ووقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، برتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الأسرية.