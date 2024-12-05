لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تضبط 44 طن دقيق وتواجه التلاعب بأسعار الخبز

11:38 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

ضبط دقيق مدعم ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، حملاتها المكثفة لضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات، التي استمرت لمدة 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط نحو 44 طنًا من الدقيق بأنواعه (أبيض، بلدي مدعم)، في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار والبيع بأعلى من السعر المقرر، إلى جانب ضبط عدم الإعلان عن الأسعار.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن جهود مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

التلاعب بأسعار الخبز ضبط دقيق شرطة التموين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غلق 139 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
قواعد وإجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال.. نص قرار الصحة