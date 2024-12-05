الداخلية تضبط 44 طن دقيق وتواجه التلاعب بأسعار الخبز

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، حملاتها المكثفة لضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات، التي استمرت لمدة 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط نحو 44 طنًا من الدقيق بأنواعه (أبيض، بلدي مدعم)، في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار والبيع بأعلى من السعر المقرر، إلى جانب ضبط عدم الإعلان عن الأسعار.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن جهود مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.