"العروسة طفلة والعريس مسن خليجي".. أب يجبر ابنته على الزواج بمقابل مادي ومجوهرات

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة زواج الطفلة "ملك" 12 عامًا، بالإجبار من مسن خليجي تجاوز الـ60 سنة، أن والد الفتاة تحصل على مقابل مادي ومصوغات ذهبية لإتمام تلك الزيجة.

وحصل "مصراوي" على نسخة من تحقيقات النيابة العامة، في واقعة زواج الطفلة "ملك" من مسن خليجي.

وجاءت تحقيقات النيابة العامة، أنه بسؤال الطفلة "ملك ر." 12 سنة على سبيل الاستدلال، قررت أن والديها انفصلا منذ 3 سنوات تقريبا، وأنها فوجئت بمحادثة والدها عن زواجها من المتهم الثاني يحمل جنسية إحدى الدول العربية، والذي يبلغ من العمر 60 عامًا، وحاول إقناعها بتلك الزيجة وأن ذلك لمصلحتها، لكنها رفضت لحداثة سنها.

وتابعت المجني عليها، أنها نما إلى علمها تحصل والدها على مبلغ نقدي 50 ألف جنيه ومصوغات ذهبية مقابل إتمام تلك الزيجة، ولم يتم خطبتها ولم تشاهد المسن الخليجي، وأن والدها أرغمها على التوقيع على عقد زواج عرفي دون أن تعلم ما يحتويه، واحتفظ به زوجها في الفيلا الخاصة به بالريف الأوربي بمنطقة الشيخ زايد.

وأضافت الطفلة في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الثاني كان يسافر كثيرًا إلى بلده ويتردد عليها حال عودته، ويترك لها مبالغ نقدية حال سفره للإنفاق منها، وأنها كانت بكرًا وعاشرها المتهم الثاني معاشرة الأزواج كرهًا عنها، وحال مواجهتها بصورة من جواز السفر الخاص بالمتهم الثاني تعرفت عليه.

وجاء في تقرير الأمومة والطفولة، أن الطفلة "ملك" كانت تقيم مع والدتها ثم انتقلت إلى العيش مع والدها، ومنذ ثلاثة أشهر تقريبًا فوجئت بالمتهم الأول يصطحبها إلى منزل المهم الثاني وأقاما بالفيلا الخاص به لمدة أسبوع، وأخبرها والدها برغبة المتهم الثاني في الزواج منها، ثم أحضر والدها ورقة أرغمها على التوقيع عليها وتحصل على مبلغ نقدي 50 ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ 12 ألف جنيه.

وتابع التقرير عقب إتمام تلك الزيجة تمنعت الطفلة عن المتهم الثاني، لخشيتها منه وإصابتها بالذعر والخوف، وأن والدها اعتدى عليها ضربًا لقهرها للرضوح لمعاشرة المسن جنسيًا، حتى تمكن المتهم الثاني منها وفض غشاء بكارتها.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بأن طيلقها أرغم طفلتها على الزواج عرفيًا من مسن خليجي، وبإجراء التحريات تبين صدق روايتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول والد الفتاة، تهمة الاتجار بالبشر بأن تعامل ماديًا في ابنته الطفلة "ملك" وأرغمها على الزواج، كما وجهت للمتهم الثاني مسن خليجي (هارب) تهمة هتك عرض طفلة.