محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف.. اليوم



كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف.

وأودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني لنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وجاء في حيثيات الحكم أن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" لأنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجني عليه محمد عثمان علنا.