إجراء قضائي جديد من سعد الصغير بعد سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة المخدرات

كتب- صابر المحلاوي:

تقدم المحامي طارق جميل سعيد، دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير، بإجراء قضائي جديد، حيث قام بتقديم استئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية الصادر ضد موكله بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة الدولي بعد عودته من الخارج.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بحبس سعد الصغير 3 سنوات مع الشغل المشدد، وتغريمه 30 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة تعاطي مخدر الترامادول.

وبحسب محاميه، سيتم تحديد جلسة من قبل محكمة الاستئناف لنظر أولى جلسات استئناف الحكم، في الوقت الذي أكدت فيه النيابة العامة على صحة التهم الموجهة إلى سعد الصغير بناء على نتائج فحص المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزته في مطار القاهرة.