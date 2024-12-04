لتعزيز العدالة.. المستشار أحمد عبود يعلن بدء الإعداد لأكبر حركة ترقيات لأعضاء مجلس الدولة

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلن المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، عن بدء الإعداد لحركة ترقيات قضائية ضخمة لأعضاء مجلس الدولة، وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الأداء القضائي وتعزيز دور مجلس الدولة في خدمة العدالة.

وفي سياق آخر، هنأ المستشار أحمد عبود قضاة المجلس بإصدار توجيهات من رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض جديدة بديلة عن مقر نادي قضاة مجلس الدولة الحالي، والذي يقع على ضفاف نهر النيل. الأرض الجديدة تبلغ مساحتها 4657.38 متر مربع وتقع في نفس الشارع، شارع عبد العزيز آل سعود جنوب كوبري الجامعة.

كما أشار المستشار أحمد عبود إلى تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 405 متر مربع لتقديم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية وشرطة المرور، وذلك لتيسير الأمور على قضاة مجلس الدولة.

وأكد المستشار عبود أن وزير العدل قد تابع تنفيذ التوجيهات الرئاسية، التي تأتي ضمن توجه الدولة لتوفير سبل الراحة والاحتياجات الضرورية للقضاة، بما يساهم في دعم رسالتهم السامية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي.

وفي ختام تصريحه، قدم المستشار أحمد عبود الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على مساعيه المستمرة لتوفير كل ما يسهم في راحة قضاة مجلس الدولة، متمنيًا دوام النجاح لمصر.