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"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟

05:54 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

الأدلة الجنائية تعاين شقة عروسين في حدائق أكتوبر -

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء سامح الحميلي لغز العثور على جثتي عروسين جالسين على الانتريه في حالة تيبس داخل شقتهما بمنطقة ابني بيتك بأكتوبر في ظروف غامضة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد مروان مشرف مفتش الفرقة وقادها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث حدائق أكتوبر كشفت عن عم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة حالة اختناق.

أمس الأحد، تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء داخل شقة سكنية بالعقار رقم 20 ج بمنطقة ابني بيتك.

فريق بحث ترأسه العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر عكف على فحص مسرح الواقعة بدقة، ورصد آخر المترددين على عش الزوجية في انتظار معاينة النيابة العامة والأدلة الجنائية.

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