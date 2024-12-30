قاعدين على الأنتريه.. التحريات تكشف سبب وفاة "عروسين أكتوبر"

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثتي عروسين داخل شقتهما جالسين على أنتريه الشقة في حالة تيبس.

وتبين أن تسرب غاز هو سبب الحادث، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

أسفرت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس كاملة داخل شقتهما بمنطقة "ابني بيتك" بدائرة القسم، عن أن تسرب غاز هو السبب وراء وفاتهما. وقد نفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثتي عروسين في حالة تيبس داخل شقة سكنية بمنطقة "ابني بيتك" بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثتي العروسين يجلسان على الأنتريه في حالة تيبس كاملة. جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن تسرب غاز هو السبب وراء وفاة العروسين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.