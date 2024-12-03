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ضبط عاطل لسرقته 3 أجهزة حاسب آلي وشاشة تلفاز بالغردقة

02:00 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، لقيامه بسرقة 3 أجهزة حاسب آلي وشاشة تلفاز من داخل دائرة قسم شرطة ثان الغردقة.

وأوضح التحقيق مع المتهم أنه قام بالتصرف في المسروقات عن طريق بيعها لأحد تجار الخردة المقيمين في دائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط التاجر، بالإضافة إلى العثور على المسروقات وإعادتها إلى مالكيها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.

مديرية أمن البحر الأحمر الغردقة سرقة أجهزة
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