صراع الخفراء.. ضبط 3 احتجزوا زميلهم واعتدوا عليه بالكرابيج في القطامية

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص احتجزوا آخر داخل موقع تحت الإنشاء وتعدوا عليه بالضرب.

أوضحت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص باحتجاز شخص داخل غرفة خشبية في موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات الإنشاءات بمنطقة جبلية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط ثلاثة خفراء مقيمين بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزتهم على فردي خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى كرباج مصطنع. تبين أنهم احتجزوا خفيرًا آخر (مقيم بمحافظة الجيزة) داخل الموقع، وقاموا بتكبيله والتعدي عليه بالضرب بعد اتهامه بسرقة كابلات كهربائية من الموقع، مما أسفر عن إصابته بجروح سطحية وكدمات وسحجات متفرقة في جسده.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف الضغط على أسرة المجني عليه لدفع قيمة المسروقات. كما اعترف المجني عليه بسرقة بعض الكابلات الكهربائية من الموقع وبيعها لتجار الخردة الجائلين، مؤكدًا أنه تعرض للاحتجاز والاعتداء من قبل المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بكافة صورها.