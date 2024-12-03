أراد الانتقام.. لماذا أقدم "سليمان" على قتل زوجة شقيقه في المعصرة؟

كتب- أحمد عادل

أدلى "سليمان م" المتهم بقتل زوجة شقيقه والشروع في قتل شقيقه بسلاح ناري في منطقة المعصرة بسبب خلافات بينهما، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حول ارتكابه للجريمة.

وحصل "مصراوي" على نسخة من تحقيقات النيابة العامة، وجاءت أقوال المتهم كالآتي:

قال المتهم "سليمان م" في تحقيقات النيابة العامة إنه بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبين شقيقه "سامي" تطورت إلى مشاجرة بالأيدي تعدى فيها الأخير عليه، توجه إلى منزل والدته وأخبرها بنيته قتل شقيقه في حال لم ينهي الخلافات بينهما.

وتابع المتهم أقواله في التحقيقات، إنه قرر الانتقام من شقيقه بعد تعديه عليه، واستمر في إرسال وسائل إلكترونية مهددًا إياه بقتله. وفي يوم الواقعة، أخبر والدته بسفره خارج البلاد للعمل، ثم توجه إلى محل سكن شقيقه وطرق باب مسكنه، فقامت زوجة شقيقه بفتح المنزل.

وأضاف المتهم، عقب دخوله لمنزل شقيقه نشبت بينهما مشادة كلامية، وما إن رأت زوجة شقيقه سلاحًا ناريًا بين طيات ملابسه دفعته إلى خارج الشقة، وعندها قرر الانتقام وأطلق عدة أعيرة نارية نحو الباب، فأصابت طلقة زوجة شقيقه أودت بحياتها في الحال، بينما أُصيب شقيقه بأخرى.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالمعصرة، على المتهم "سليمان" على خلفية اتهامه بقتل زوجة شقيقه "بسمة" والشروع في قتل شقيقه "سامي"، وبمواجهته أقر بارتكابه للجريمة وملكيته للسلاح المستخدم في الواقعة.