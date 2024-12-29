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مصدر يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عدوية

11:58 م الأحد 29 ديسمبر 2024

الراحل احمد عدوية

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مطلع تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب أحمد عدوية.

مساء أمس الأحد، أصيب الأب الروحي للأغنية الشعبية بغيبوبة داخل منزله بالعقار رقم 5 بمنطقة زهراء المعادي، فارق على إثرها الحياة.

المطرب الشعبي أحمد عدوية رحل عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض ليحلق بزوجته ونيسة التي توفيت قبل 7 أشهر.

ابنه محمد عدوية نعاه بكلمات مؤثرة، كتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أرفق به صورة تجمعه بوالده وعلق: "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

أحمد عدوية سبب وفاة أحمد عدوية اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عدوية المطرب أحمد عدوية المعادي غيبوبة عدوية
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