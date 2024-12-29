سبت والدها على الهواء.. استئناف سوزي الأردنية على حكم حبسها

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنح مستأنف المطرية، يوم الأحد المقبل، نظر الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنتين، في اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.

وكانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، التي انعقدت في العباسية، قد أيدت في وقت سابق الحكم الصادر عن محكمة جنح الطفل بالحبس سنتين على البلوجر سوزي غيابيا، بسبب الاتهام الموجه إليها بسب والدها خلال بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، وقد غابت سوزي عن حضور جلسة المحاكمة، ما أدى إلى تأييد الحكم غيابياً.

فيما أوضحت سوزي في التحقيقات التي جرت معها أمام النيابة العامة أنها كانت قد تعرضت للظلم من والدها، الذي استولى على الأموال التي حصلت عليها من تطبيق "تيك توك" ورفض إعادتها لها، مما أدى إلى حدوث مشاجرة بينهما أثناء البث المباشر.