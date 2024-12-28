نتيجة الضباط المتخصصين 2025 | اعرف نتيجتك

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن نتيجة قبول دفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة لعام 2025، مشيرة إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على النتيجة عبر الموقع الرسمي للأكاديمية من خلال إدخال بياناتهم الشخصية ورقم الطلب عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.

أوضحت الوزارة أن 49861 طالبًا وطالبة تقدموا هذا العام للالتحاق بكلية الشرطة، حيث اجتاز 18243 منهم اختبارات القدرات، الفحص الطبي، والتحقيقات الأمنية، ليصلوا إلى كشف الهيئة. من بينهم، تم قبول 2950 طالبًا في النهاية.

من إجمالي 49861 متقدمًا، كان 25243 منهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بينما بلغ عدد المتقدمين من الحاصلين على المؤهلات الجامعية وكليات الحقوق 13971 طالبًا.

تم اختيار الطلاب المقبولين بناءً على اجتيازهم كافة الاختبارات المؤهلة لضمان الكفاءة، والتي شملت اختبارات القدرات، الفحص الطبي، واللياقة البدنية، وصولًا إلى كشف الهيئة.

أكدت الوزارة أن المقبولين سيبدأون في استلام أوراق التحاقهم والالتحاق بالدراسة في الكلية خلال الفترة المقبلة، حيث دعت الوزارة جميع المقبولين لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفق التعليمات الصادرة عن الأكاديمية.

توجهت وزارة الداخلية بأطيب التهاني للمقبولين، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والمهنية.

طرق معرفة نتيجة كلية الشرطة 2025

1- الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة أونلاين، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت. اضغط هنا.

2- طريقة مكالمة هاتفية من رئاسة أكاديمية الشرطة للمقبولين وسيكون قائمة المقبولين تضم جميع المحافظات.

3- إرسال رسالة نصية إلى المتقدمين المقبولين.